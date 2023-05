Gladiators Trier: Erste Vertragsverlängerung in trockenen Tüchern – Hollersbacher bleibt

TRIER. Vertragsverlängerung bei den Gladiators: Marco Hollersbacher verlängert seinen bestehenden Vertrag langfristig. Hollersbacher wechselte vergangenen Sommer aus Schwelm nach Trier. Der 22-jährige Forward unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2026.

Die erste Vertragsverlängerung bei den Gladiators Trier ist in trockenen Tüchern. Marco Hollersbacher verlängert seinen Vertrag um drei weitere Jahre und steht somit bis 2026 in Diensten der Trierer Profibasketballer. Der variabel einsetzbare Forward begann seine Profikarriere bei seinem Ausbildungsclub Phoenix Hagen, wo er bis 2020 unter Vertrag stand. Nach einer Knieverletzung wechselte Hollersbacher für mehr Einsatzzeit zu den EN Baskets Schwelm, wo er sich schnell zu einem der stärksten Akteure der gesamten ProB entwickelte. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel an die Mosel, wo der 22-Jährige auch in den nächsten drei Saisons auflaufen wird.

“Wir sind sehr zufrieden, dass Marco seinen Vertrag bei uns verlängern wird. Er ist ein wichtiger Spieler für unsere Zukunft, da wir uns darauf konzentrieren wollen, junge Talente zu verpflichten, um unseren deutschen Kern für die nächste Saison zu verstärken”, sagt Headcoach Don Beck zur Verlängerung von Marco Hollersbacher. Auch Jacques Schneider, sportlicher Leiter der Gladiatoren, ist glücklich über die langfristige Verlängerung und sagt: “Marco war einer der Lichtblicke der vergangenen Saison. Wir sind daher sehr froh, dass wir ihn halten können. Marco hat in der letzten Saison bewiesen, dass er den Schritt von der ProB in die ProA meistern kann und hat sehr hochprozentig aus dem Feld und von der Dreierlinie getroffen. Dazu hat er sehr gut gereboundet. Er hat in einer sicherlich schweren Saison immer versucht, das Beste rauszuholen, und wir sehen in ihm sehr viel Potential für die nächsten Jahre. Marco ist offensiv ein Schweizer Taschenmesser, er kann von außen werfen, den Korb attackieren, cutten und ist auch defensiv variabel einsetzbar. Dass er Trier treu bleibt und wir ihn längerfristig binden können, ist ein gutes Zeichen für alle und freut uns sehr”.

Hollersbacher stand in der vergangenen Saison in 25 Spielen für die Gladiatoren auf dem Parkett. In 24:28 Minuten pro Partie erzielte Hollersbacher in dieser Zeit durchschnittlich 7,4 Punkte, 6,6 Rebounds und 1,1 Assists. Seine erfolgreichsten Auftritte hatte der Allrounder gegen Hagen und Schwenningen mit jeweils 12 erzielten Punkten und 11 gesammelten Rebounds. Mit einer Feldwurfquote von 64,2 % aus dem Zweier- und 38,6 % aus dem Dreierbereich gehörte Hollersbacher zu den treffsichersten Gladiatoren der Saison 2022/23. Vor allem durch seine Variabilität auf den Flügelpositionen ist der 2,02 Meter große Hollersbacher ein wichtiger Teil der deutschen Rotation für die kommenden Spielzeiten in Trier.

“Ich habe mich langfristig für Trier entschieden, da ich mich seit der ersten Sekunde sehr wohlgefühlt habe. Persönlich und sportlich fühle ich mich hier bestens aufgehoben und freue mich riesig auf die neue Herausforderung! Ich bedanke mich für das Vertrauen der Verantwortlichen und freue mich sehr, wieder in der Arena Trier auflaufen zu dürfen”, sagt Marco Hollersbacher zu seiner langfristigen Verlängerung bei den Trierer Profibasketballern. (Quelle: Gladiators Trier)