Unfall in Daun: Zwei Frauen teils schwer verletzt – eine Verletzte hochschwanger

DAUN. Am gestrigen Samstagmittag ereignete sich in Daun-Neunkirchen auf der K33/Fasanenweg ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die jeweiligen Beifahrerinnen mussten mit Teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Eine der Verletzten ist zudem hochschwanger. Dem ungeborenen Kind geht es, nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten, jedoch gut.

Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Ein weiterer, geparkter PKW wurde ebenfalls durch den Unfall beschädigt. Die Fahrbahn musste durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Daun wegen austretender Flüssigkeiten abgestreut und gereinigt werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)