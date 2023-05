Feuerwehr-Einsatz im Eifelkreis: Heizsäule gerät auf Terrasse in Brand

STOCKEM. Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 5.45 Uhr durch die Rettungsleitstelle Trier über einen Brand auf einer Terrasse in Stockem informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Heizsäule aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in Brand geraten war.

Die Anwohner des Hauses wurden von den Brandgeräuschen geweckt und alarmierten die Feuerwehr. Durch den Hauseigentümer und die eingesetzten Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. An der Terrasse und der Fassade entstand ein Sachschaden im vermutlich niedrigen fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Oberweis, Bettingen, Stockem, Halsdorf und Enzen mit ca. 20 Einsatzkräften sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg. (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)