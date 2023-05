Traben-Trarbach: Mitgliederversammlung des Vereins für Ehrenamt und Kultur – Bilanz und Ausblick

TRABEN-TRARBACH. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Fördervereins für Ehrenamt und Kultur der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in Burg/Mosel konnte der Vorsitzende, Bürgermeister Marcus Heintel, eine positive Entwicklung verzeichnen.

Der Verein zählt mittlerweile 36 Mitglieder und konnte im vergangenen Jahr den Gefangenenchor Traben-Trarbach bei der Produktion einer CD sowie die Ortsgemeinde Kinderbeuern bei der Erstellung einer Kriegsgefallenenchronik finanziell unterstützen. Zudem war die 3. Mundartweinprobe Anfang Januar 2023 ein sehr schöner und erfolgreicher Abend.

Einen positiven Saldo weist auch die Jahresrechnung 2022 aus, die vom Kassierer Rainer Trossen erstellt wurde. So war es wenig verwunderlich, dass Prüferin Anja Bindges eine fehlerfreie Kassenführung bescheinigen konnte und die Mitgliederversammlung dem Vorstand und dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilte.

Für die Zukunft hat sich der Förderverein einiges vorgenommen: Neben dem ukrainischen Nationaltrachtenfest „Vyshyvanka“, das bereits an Christi Himmelfahrt am Trarbacher Pavillon stattfand, wird der Verein zu einem Vortrag von Prof. Böttcher zum Thema „Zur Zukunft Europas“ am 22. Juni ins Rathaus Trarbach einladen. Ebenfalls steht eine Führung durch das Hunsrück-Museum sowie das Edgar-Reitz-Filmhaus in Simmern am 6. August auf dem Programm.

Der „Runde Tisch Mundart“ trifft sich am 16. August in Kröv, und gemeinsam mit der Verbandsgemeinde werden ehrenamtlich Aktive zum „Ehrenamts-Dankeschön-Abend“ am 21. September zur Grillhütte in Kindel eingeladen. Das lange aufgeschobene 1. Mundart-Konzert wird nun endlich am 1. Dezember im Sängerheim Burg/Mosel stattfinden; der Frauenchor „Singfonie“ Traben-Trarbach, die Kröver Reichssänger und die Chorgemeinschaft der Männergesangvereine Burg/Mosel und Enkirch haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt. Die 4. Mundart-Weinprobe ist ebenfalls schon terminiert, und zwar für den 20. Januar 2024. Zudem sind Veranstaltungen mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz vorgesehen. (Quelle: Förderverein für Ehrenamt und Kultur der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach)