Schon wieder das Fahrwerk: Erneut Cargolux-Jumbo mit Problemen bei Landung

LUXEMBURG. Am Luxemburger Flughafen hat es erneut Probleme bei der Landung eines Boeing-Jumbos der Gesellschaft Cargolux gegeben. Das Frachtflugzeug mit der Kennung LX-VCB musste am Samstag in geringer Höhe am Flughafen vorbeifliegen, damit vom Boden aus kontrolliert werden konnte, ob sämtliche Fahrwerke ausgefahren waren.

Wie die Airline mitteilte, war den Piloten im Cockpit eine Störung gemeldet worden. Erst nach der Kontrolle konnte der Jet sicher landen. Am vergangenen Sonntag war an demselben Flughafen bei der Landung eines anderen Cargolux-Jumbos ein Fahrwerk abgebrochen (lokalo berichtete). (Quelle: dpa)