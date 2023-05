Schlangenlinien und durchdrehende Reifen: Police Grand-Ducale stoppt Alkoholfahrten

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet mehrere Alkoholfahrten an verschiedenen Orten im Großherzogtum, teils mit abenteuerlichem Fahrverhalten der angetrunkenen Fahrzeugführer.

So wurden Polizeibeamte gegen 23.20 Uhr am gestrigen Abend auf dem Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit durchdrehenden Reifen und hoher Geschwindigkeit gestartet war. Bei der anschliessenden Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert unterwegs war, woraufhin der Führerschein entzogen wurde. Zudem konnte der Fahrer keine gültige Versicherung vorzeigen. Das Auto wurde abgeschleppt und es wurde Protokoll angesagt.

Des Weiteren wurde der Polizei am Freitagabend ein Fahrzeug in Strassen gemeldet, welches sich in Schlangenlinien fortbewegte. Wenig später konnten Polizeibeamte das Auto antreffen. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Wie sich herausstellte, bestand gegen die Fahrerin bereits ein Fahrverbot. Das Fahrzeug wurde immobilisert und es wurde Protokoll erstellt.

Auch in Luxemburg-Cents wurde in der vergangenen Nacht ein Führerschein aufgrund von Fahren unter Alkoholeinluss eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)