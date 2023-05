Luxemburg: Unfall beim Abbiegen – PKW-Fahrer übersieht Biker – Krankenhaus!

MONDORF. Bei einem Abbiegemanöver auf ein Gelände kam es gegen 15.15 Uhr am gestrigen Nachmittag in der route de Remich in Mondorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Es war zu einem Zusammenstoß gekommen, nachdem ein PKW-Fahrer, der in Richtung Mondorf unterwegs war, ein aus dem Zentrum kommendes Motorrad übersehen hatte. Der Biker, der einige Verletzungen erlitt (keine Lebensgefahr) kam nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort ins Krankenhaus. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Das nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Seitens der Polizei wurde ein Unfallprotokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)