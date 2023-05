Mann bewirft Polizei aus Fenster mit Gegenständen – SEK greift ein

BAD KREUZNACH. Am Montagnachmittag kam es im Bereich der Schlesienstraße in Bad Kreuznach zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 45-jähriger Mann hatte sich nach vorausgegangenen Streitigkeiten in seine Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses zurückgezogen.

Von dort bewarf er durch das geöffnete Fenster zunächst die eintreffenden Beamten mit mehreren Gegenständen. Zudem beleidigte und bedrohte er diese und gab an, sich mit einem Messer bewaffnet zu haben. Da der Zugriff auf weitere Waffen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei hinzugezogen.

Diese konnten den Verantwortlichen gegen 18.25 Uhr antreffen und in Gewahrsam nehmen. Der 45-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Klinik eingeliefert. (Quelle: Polizeiinspektion Bad Kreuznach)