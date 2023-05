Irrel: Mit 184 km/h in der 100er-Zone – Luxemburger heizt mit Porsche durch die Radarkontrolle

IRREL. Am heutigen Montagmorgen führten Beamte des Sachbereichs Verkehrsmessungen der Polizeidirektion Wittlich auf der B 257 bei Irrel in Fahrtrichtung Luxemburg eine Radarkontrolle durch. Die Höchstgeschwindigkeit ist in dem Bereich auf 100 km/h begrenzt.

Insgesamt wurden dort 120 Verstöße festgestellt, davon 94 im Verwarnungsbereich, gegen 26 Verkehrsteilnehmer wird sogar eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Außergewöhnlich und beachtlich war jedoch die Geschwindigkeit des Spitzenreiters: ein luxemburgischer Porschefahrer konnte in mit deutlich zu schnellen 184 km/h gemessen werden. Ihn erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 EUR Geldbuße und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister.