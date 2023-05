Trier: Reifenschlitzer schlägt in Ehrang zu – die Polizei sucht Zeugen!

TRIER-EHRANG. Wie die Polizei Schweich mitteilt, wurde in der Zeit von Freitag, 28.04.2023, 14.00 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023, 14.30 Uhr durch bislang unbekannte Täter der Reifen eines geparkten Pkw in der August-Antz-Straße in Trier-Ehrang, auf einem öffentlichen Parkplatz an der Bushaltestelle Mutterhaus Ehrang, beschädigt.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder dem Tathergang geben können sowie weitere potentielle Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06502 – 91570 zu melden.