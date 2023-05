Hunsrück: Schäbige Grabschändung in Morbach – Grablampen und Holzkreuze auf Friedhof zerstört

MORBACH. Wie die Polizei in Morbach mitteilt, wurden in der vergangen Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Friedhof in Morbach im Ortsteil Morscheid-Riedenburg mehrere Gräber angegangen.

Insgesamt wurden elf Grablampen umgetreten und davon drei Stück zerstört. Zudem wurde neben herausgerissenen Grabblumen ein beschädigter Grabstein sowie ein zerbrochenes Holzkreuz festgestellt.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im besagten Zeitraum können der Polizeiinspektion im Morbach unter der 06533/93740 mitgeteilt werden. Weiterhin werden Geschädigte gebeten sich ebenfalls unter o.g. Nummer zu melden.