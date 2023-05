Hexennacht beschert der Polizei Wittlich mehrere Einsätze

WITTLICH. Wie die Polizei in Wittlich mitteilt, kam es in der Nacht zum heutigen 01. Mai 2023 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich zu mehreren Sachbeschädigungen.

Im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 08:05 Uhr wurden in Großlittgen in der Straße Zum Ziegelflur an mehreren Eiswagen die Reifen zerstochen. Des Weiteren wurden an den Eiswagen die Stromkabel durchtrennt, sodass die Kühlung unterbrochen wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Im Zeitraum 00:15 Uhr bis 00:30 Uhr wurde in Sehlem in der Straße Am Gemeinenberg eine Straßenlaterne mutwillig beschädigt.

Im Zeitraum 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr wurde in der Gleiwitzer Straße in Wittlich ein geparkter PKW zerkratzt.

Des Weiteren wurde im Zeitraum 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Neustraße in Binsfeld ein Glaselement neben der Haustür sowie eine Querstrebe des Holzzauns durch unbekannte Täter beschädigt.

Die Polizeiinspektion Wittlich bittet in den vorliegenden Sachbeschädigungen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571/9260, zu melden.