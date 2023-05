Vulkaneifel: Kein Streich mehr – Diebe klauen Pick-Up samt Anhänger

DAUN. Wie die Polizei in Daun mitteilt, begaben sich am 30.04.2023 bisher unbekannte Täter gegen 00.50 Uhr zum Maibaum-Platz an der Grillhütte in Daun-Neunkirchen, hier entwendeten sie einen dort abgestellten Nissan Pick-Up samt Anhänger, vermutlich durch Kurzschluss des Fahrzeuges.

Sie ließen ein Baustellenschild, das sie an bisher unbekannter Stelle entwendet hatten, vor Ort zurück.

Durch den Geschädigten selbst konnte der Anhänger im Verlauf des Vormittags des 30.04.2023 im Bereich von Daun-Pützborn abgestellt aufgefunden werden. Auch der Pick-Up konnte durch ihn im Bereich von Neroth im Tagesverlauf festgestellt werden.

Durch die eingesetzten Beamt*innen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Kraftfahrzeugdiebstahls eingeleitet, entsprechende Spuren wurden am Tatort und den aufgefundenen Fahrzeugen gesichert.

Dieses Verhalten der unbekannten Täter ließ sich definitiv nicht mehr als “Streich” oder “Grober Unfug” verbuchen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.