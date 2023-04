Vier gegen einen: Messer-Attacke in Luxemburg – Mann erleidet mehrere Stichverletzungen

LUXEMBURG. Gestern Nachmittag wurde der Police Grand-Ducale gegen 16.30 Uhr eine handgreifliche Auseinandersetzung in der route de Thionville in Luxemburg-Bonneweg gemeldet. Ein junger Mann war von vier Personen in seinem Fahrzeug angegriffen und sichtbar verletzt worden. Nach der Tat waren die Angreifer sogleich geflüchtet und konnten vorerst nicht mehr angetroffen werden.

Vor Ort trafen die Beamten auf den verletzten, aber ansprechbaren Mann, dem einige Stichverletzungen zugefügt worden waren. Er kam anschließend zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die in Kenntnis gesetzte Staatsanwaltschaft betraute den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit der spurentechnischen Untersuchung. Eine Anzeige wurde entgegengenommen und Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)