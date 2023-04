Trier: Schläge, Tritte und ein “fliegender Einkaufswagen” – Vier Strafanzeigen nach Schlägerei in Rindertanzstraße

TRIER. Wie die Polizei mitteilt, kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, zu einem Einsatz mit gleich drei Streifenwagen in der Trierer Rindertanzstraße. Einsatzgrund war eine sich “im Gang befindliche Schlägerei” mehrerer Personen rückten drei Streifen der PI Trier zu einer im Gange befindlichen Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Vor Ort eingetroffen, waren die Auseinandersetzungen zwar augenscheinlich beendet, allerdings gestaltete sich die Klärung des Sachverhaltes aufgrund verschiedener Tatorte und teils widersprüchlicher Angaben kompliziert. Wie sich herausstellte, hatte sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen an der der Garderobe einer Veranstaltung am Mergener Hof innerhalb kürzester Zeit derart aufgeschaukelt, sodass mindestens vier weitere Personen in die dann körperlich ausgetragene Auseinandersetzung involviert waren.

Das Streitgeschehen hatte sich im Folgenden auf den öffentlichen Raum ausgeweitet, wo Schläge und Tritte ausgeteilt worden waren und sogar ein Täter nicht vor einem Wurf mit einem Einkaufswagen auf einen Kontrahenten zurückschreckte.

Das Geschehen mündete letztlich in die Einleitung von vier Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten. Die Beteiligten standen teils unter alkoholischer Beeinflussung. Zur genauen Klärung der Tatumstände sind die Ermittler der Polizei weitere Zeugenaussagen angewiesen. Entsprechende Hinweise nimmt die PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.