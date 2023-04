Polizeiinspektion Schweich: Wechsel in der Leitung – Michael Pitz folgt auf Harald Licht

SCHWEICH. Mit Wirkung zum 1. April 2023 wurde Herr Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Michael Pitz von der Behördenleiterin des Polizeipräsidiums (PP) Trier, Frau Anja Rakowski, zum neuen Leiter der Polizeiinspektion (PI) Schweich ernannt. EPHK Michael Pitz folgt dem bisherigen Inspektionsleiter, Herrn EPHK Harald Licht, der mit Ablauf des Monats April in den Ruhestand verabschiedet wird.

Im Rahmen einer Feierstunde am vergangenen Freitag, 14. April, im Bürgerzentrum der Stadt Schweich, begrüßte die Behördenleiterin Anja Rakowski geladene Gäste aus Politik, Verwaltung, der Öffentlichkeit, von Kooperationspartnern, Führungskräften der Polizei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PI Schweich zur offiziellen Amtsübergabe.

Zunächst bedankte sich Frau Rakowski, seit dem 27. März Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Trier, beim bisherigen Dienststellenleiter, EPHK Harald Licht. Er hat die PI Schweich als verantwortlicher Leiter fast zwölf Jahre mit seiner offenen Art, seinem umfangreichen Erfahrungswissen und seinem Engagement ständig weiterentwickelt und nach vorne gebracht. Für die neue Behördenleiterin gehe Harald Licht “etwas zu früh”, betonte Anja Rakowski in ihrer Rede. “Nach nunmehr 42 ½ Jahren im Dienst für und mit den Bürgern darf ich Sie heute offiziell in den Ruhestand entlassen, der allerdings erst mit Ablauf des 30. April gilt. Bis dahin behalte ich mir also noch den Zugriff auf Ihre Expertise in der Hinterhand”, so Rakowski.

Harald Licht trat 1980 in den Dienst der Polizei ein und wechselte, nach erfolgreicher Ausbildung und mehreren Stationen bei der damaligen Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz, 1989 in die Laufbahn des Gehobenen Polizeidiensts. Zunächst wurde er als Dienstgruppenleiter bei der damaligen Schutzpolizeiinspektion Mayen eingesetzt. Im Jahr 1990 führte ihn sein Weg erstmals in den Dienstbezirk des heutigen PP Trier zur damaligen “Schutzpolizeiinspektion” Schweich. Im Juli 2007 kehrte der in Osann (heute Osann-Monzel) geborene Harald Licht schließlich zu seinen Wurzeln zurück, als er Dienststellenleiter der PI Wittlich wurde. Dort sammelte er erste Erfahrungen als herausgehobene Führungskraft des Polizeipräsidiums Trier. Die PI Schweich ließ ihn jedoch offensichtlich nicht los, so dass er im Jahr 2011 als Inspektionsleiter zu seiner alten Wirkungsstätte zurückkehrte und die Dienststelle, bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende dieses Monats, leitete.

Nach der Verabschiedung von EPHK Licht führte Frau Rakowski den 49-jährigen EPHK Michael Pitz als neuen Leiter der Polizeiinspektion Schweich in sein Amt ein. Für Anja Rakowski ist Michael Pitz eines der bekannten Gesichter in ihrer neuen Behörde. Beide arbeiteten zeitgleich im polizeilichen Wechselschichtdienst in der Landeshauptstadt Mainz. “Dein langfristig angestrebtes Ziel war es immer, die Leitung einer Polizeiinspektion zu übernehmen. Manifestiert hat sich dieser Wunsch nach einer Hospitation in der Dienststellenleitung und zwar der Polizeiinspektion Schweich bei Harald Licht. Und es sollte auch genau die PI Schweich sein. Herzlichen Glückwunsch, Michael, Du hast Dein Ziel erreicht”, gratulierte die Behördenleiterin dem neuen Dienststellenleiter zu seinem Amt.

Der polizeiliche Werdegang von Michael Pitz begann im Jahr 1990 mit der Grundausbildung bei der damaligen Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn noch im Mittleren Polizeidienst. Er wurde in den ersten Jahren hauptsächlich bei verschiedenen Dienststellen in Mainz und Wittlich-Wengerohr eingesetzt. 2001 absolvierte er den Laufbahnwechsel in den Gehobenen Polizeidienst.

Ab dem Jahr 2005 übernahm er als Dienstgruppenleiter erste Führungsverantwortung bei der Polizeiinspektion 2 in Mainz. 2008 wurde er schließlich zum Polizeipräsidium Trier, zur dortigen Polizeiinspektion versetzt. Zwei Jahre später wechselte er als Sachbearbeiter in den Führungsstab des Präsidiums und wurde nach weiteren vier Jahren Abwesenheitsvertreter des Sachbereiches Einsatz. 2018 übernahm er schließlich die Leitung der Lagezentrale im PP Trier. Nach einem Jahr wechselte er schließlich wieder zurück in den Sachbereich Einsatz, wo er ebenfalls die Leitungsfunktion besetzte.

EPHK Michael Pitz ist nun für die Polizeiinspektion Schweich mit ihren 50 Mitarbeitern und einer Größe von ca. 330 km² ist für ca. 65.000 Einwohnerinnen und Einwohner verantwortlich. Seine langjährigen Erfahrungen im Einsatzbereich kommen ihm dabei sicher zu Gute. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)