Cannabis-Legalisierung: Junge Liberale fordern Bewerbung der Stadt Trier als “Modellregion”

TRIER. Am 12. April 2023 hat die Bundesregierung das aktualisierte Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis vorgestellt. In diesem Papier wird unter anderem die Einrichtung von Modellregionen beschrieben, in denen kommerzielle Lieferketten aufgebaut und unter wissenschaftlicher Begleitung über einen Zeitraum von fünf Jahren evaluiert werden sollen. Die Jungen Liberalen Trier /Trier-Saarbug fordern die Stadt Trier in einer Pressmitteilung nun auf, sich als entsprechende “Modellregion” zu bewerben.

In der Mitteilung heisst es:

“Die Jungen Liberalen setzen sich bereits seit vielen Jahren für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland ein und begrüßen den Schritt der Bundesregierung in diese Richtung, wenngleich dieser hinter den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zurück bleibt. Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der im Eckpunktepapier beschriebenen Punkte soll bereits im April diesen Jahres beginnen; die Modellprojekte im Sommer starten.

Um auf diesen Prozess vorbereitet zu sein, fordern die Jungen Liberalen Trier/Trier-Saarburg die Stadt Trier auf, bereits jetzt eine Bewerbung als eine der oben beschriebenen Modellregionen vorzubereiten und sich in der Konsequenz nach Verabschiedung des Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis frühzeitig als eine solche zu bewerben.”

„Es ist richtig, dass die Bundesregierung diesen Schritt in Richtung Cannabis-Legalisierung geht. Gerade Trier als Hochschulstandort eignet sich auch im Hinblick auf die wissenschaftliche Begleitung besonders gut als Modellregion und unsere Stadt kann und sollte hier bundesweit Vorreiter sein,“ so der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen Trier/Trier-Saarburg, Adrian Assenmacher.