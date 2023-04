Gesetzesentwurf wird heute vorgelegt: So viel Cannabis darf man in Zukunft legal besitzen

BERLIN. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sehen überarbeitete Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor, dass der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum in Deutschland künftig legal sein sollen.

Der Gesetzesentwurf für die Cannabis-Legalisierung wird am morgigen Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz der Regierung vorgestellt.

Wie der Sender n-tv hierzu berichtet, soll der freie Verkauf von Cannabis zunächst nur in Modellprojekten möglich sein. Sogenannte “Cannabis Social Clubs“, die ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus dem eigenen Anbau versorgen, sollen in dem Gesetzesentwurf legalisiert werden. Das CSC-Modell gibt es bereits in Spanien und Malta.

Anders als zunächst vorgesehen, soll es also zunächst keinen freien Verkauf von Cannabis-Produkten geben. Dieser wäre von der Europäische Union (EU) nicht genehmigt worden. In regionalen Modellprojekten wird es aber in lizenzierten Geschäften eine Abgabe von Cannabis geben.