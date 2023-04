Offene Alk-Flaschen im Auto: Police Grand-Ducale stoppt mehrere Suff-Fahrer

LUXEMBURG. In der vergangenen Nacht ereigneten sich in Luxemburg mehrere Alkoholfahrten, bei denen die Police Grand-Ducale die Führerscheine der alkoholisierten Fahrer einzog.

Gegen 3.00 Uhr wurde ein Fahrer gemeldet, der in Capellen, route de Koerich, hinter dem Lenkrad seines Fahrzeuges eingeschlafen war. Noch während der Meldung wurde der Fahrer wach und steuerte seinen Wagen in Schlangenlinien in Richtung Olm weiter. Eine Patrouille konnte den Fahrer kurz danach auf der N13, Windhof, antreffen und stoppen. Bei der Kontrolle wurde ein Alkoholeinfluss wahrgenommen. Ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde.

In Luxemburg, rives de Clausen, wurde gegen 3.20 Uhr gemeldet, dass ein alkoholisierter Fahrer die Fahrbahn blockieren würde. Kurze Zeit nach der Meldung setzte der Fahrer seine Route fort. In der rue de Neudorf konnte die Polizei den Fahrer antreffen und kontrollieren. Auch bei diesem Fahrer wurde ein Alkoholgeruch festgestellt, der von einem Atemlufttest bestätigt wurde. Aufgrund des Resultates wurde der Führerschein eingezogen.

Zur gleichen Zeit wurde ein Fahrer gemeldet, der in Merl vor einer roten Verkehrsampel eingeschlafen sei. Es erweckte beim Anrufer den Anschein, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss sei. Auch hier wurde der Verdacht durch einen Alkoholtest bestätigt. Da der höchstzulässige Wert fast auf das Doppelte überschritten wurde, folgte ein Führerscheinentzug.

Heute Morgen, kurz vor 9.00 Uhr, wurde eine Patrouille auf einen Wagen in der rue du Fort Neipperg aufmerksam, da dieser offensichtlich den falschen Weg durch die Einbahnstraße fuhr. Der Wagen wurde gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Im Innenraum des Fahrzeuges konnten mehrere geöffnete Alkoholflaschen gesichtet werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab, dass der höchstzulässige Wert deutlich überschritten wurde, was ein provisorisches Fahrverbot zur Folge hatte. (Quelle: Police Grand-Ducale)