Region: Roller flieht vor Polizeikontrolle – Verfolgungsjagd über Wirtschaftswege

BRIEDEL. Am gestrigen Freitag beabsichtigte eine Streife der Polizeiinspektion Zell gegen ca. 20.40 Uhr, einen Roller in der Ortslage Briedel einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei Einschalten der Anhaltesignale flüchtete der Rollerfahrer durch die Ortslage Briedel und angrenzende Wirtschaftswege. Bei der Nachfahrt wurde erkannt, dass an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war.

Der Roller konnte sich schließlich der Kontrolle entziehen, wurde jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Wald sichergestellt. Zudem konnte bereits ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer machen können bzw. durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell (06542-98670 oder pizell@polizei.rlp.de) zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Zell)