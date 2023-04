Region: Schlägerei bei Clubhaus – zwei Streitschlichter verletzt – eine Person ins Krankenhaus

IDAR-OBERSTEIN. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Hohlstraße in Idar-Oberstein, in der Nähe eines Clubhauses, zu einer Schlägerei, bei der insgesamt vier Personen beteiligt waren. Auslöser war ein Streitgespräch zwischen zwei männlichen Personen, das sich anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte.

Zwei zunächst unbeteiligte Personen versuchten zu schlichten, wurden aber ebenfalls durch den Aggressor körperlich angegangen und leicht verletzt. Alle Anwesenden waren erheblich alkoholisiert. Eine Person musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein verbracht werden. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)