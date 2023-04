Region: Sturzbetrunken am frühen Morgen – Polizei stoppt stark alkoholisierten Rollerfahrer

IDAR-OBERSTEIN. Gegen 7.00 Uhr am Ostersamstag konnten die Beamten der Polizei Idar-Oberstein eine Trunkenheitsfahrt mittels Roller verhindern. Der Verantwortliche wollte sich nach Streitigkeiten von der Örtlichkeit entfernen, konnte jedoch vorher durch die Beamten kontrolliert werden.

Der Verantwortliche war sichtlich alkoholisiert, was sich auch im darauffolgenden Atemalkoholtest so widerspiegelte. Er pustete am frühen Morgen ca. drei Promille! Der Schlüssel des Rollers wurde präventiv sichergestellt und die männliche Person zur Ausnüchterung und Beobachtung ins Klinikum verbracht. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)