Region: Schlägerei zwischen zwei Familien – Polizei greift mit starken Kräften ein

IDAR-OBERSTEIN. Am Nachmittag des gestrigen Ostermontags wurde durch mehrere Personen eine Schlägerei zwischen zwei Familien im Bereich des Elefantenspielplatzes in der Nähe der Finkenbergstraße in Idar-Oberstein gemeldet. Laut Zeugenaussagen waren ca. sieben Personen an der Schlägerei beteiligt, weshalb die Örtlichkeit mit starken Kräften aufgesucht wurde.

Die Streitparteien wurden voneinander getrennt und anschließend befragt. Dennoch ist der Auslöser der Auseinandersetzung unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)