Luxemburg: Dramtische Szenen nach Gewaltausbruch – Mann rast mit Vollgas auf Ehefrau und Polizisten zu

ESCH/ALZETTE. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, war der Polizei war am späten Sonntagnachmittag ein stark alkoholisierter Mann im Wohnviertel Neudorf in Esch/Alzette gemeldet worden, welcher nach einer häuslichen Gewalt mit seinem Fahrzeug davonfahren wollte und hierbei die Frau fast überfahren hätte.

Am Einsatzort trafen die Beamten inmitten der Fahrbahn auf einen Pkw, mit der gemeldeten Person hinter dem Steuer. Während die Beamten den Mann aufforderten, den Motor abzustellen und sich zu Fuß dem Fahrzeug näherten, fuhr der Mann seinen Pkw rückwärts bis zum Straßenende.

Die Beamten, die dem Fahrzeug weiter zu Fuß folgten, mussten sich letztlich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, da der Fahrer plötzlich mit Vollgas auf sie zufuhr.

Am Straßenausgang musste der flüchtende Fahrer eine Vollbremsung tätigen, da die Fahrbahn durch mehrere Fahrzeuge blockiert war. Der Aufforderung der Beamten, dem Fahrzeug zu entsteigen, kam dieser nicht nach. Um die weitere durch den Mann ausgehende Gefahr zu unterbinden, konnte schließlich durch das Einschlagen eines Fensters, der Pkw geöffnet und der Mann, der sich erheblich zur Wehr setzte, immobilisiert werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Dieser wurde am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt und kam nach Erlass eines Haftbefehls in die Strafvollzugsanstalt nach Sanem.

Das vermeintliche Opfer blieb physisch unversehrt. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist verletzt.