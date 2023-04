Mosel: 59-Jährige kracht am hellichten Tag mit 2,8 Promille in Grundstücksmauer

NEUMAGEN-DHRON. Wie die Polizei in Bernkastel-Kues mitteilt, wurden ihre Einsatzkräfte am gestrigen Samstag, 01.04.2023, gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Neumagen-Dhron gerufen.

Bei dem Crash kollidierte die Führerin eines Pkw mit einer Grundstückmauer in der Weingartenstraße in Neumagen-Dhron und fuhr zunächst davon. Beim Eintreffen der Streife war die verantwortliche Fahrerin allerdings wieder an die Unfallstelle zurückgekehrt.

Laut der Polizei ergab es sich eindeutig, dass die 59-jährige Frau aus einer Mittelmosel-Gemeinde unter starkem Alkoholeinfluss stand.

Ein Test ergab dann auch einen erstaunlichen Wert von über 2,8 Promille.

Der Führerschein der Dame wurde laut Polizei demnach natürlich einbehalten und eine Blutprobe entnommen. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, musste die örtliche Feuerwehr verständigt werden, um diese zu binden.