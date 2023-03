++ Mosel – Mit knapp 2,9 Promille in die Weinberge gebrettert ++

ZELL. Am gestrigen Dienstagmorgen, 28. März, ereignete sich auf der K 56 (alte Barlauffahrt), zwischen Zell-Kaimt und Zell-Barl, ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Demnach fuhr ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer in Richtung Zell-Katim und kam dabei mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam schließlich in einem angrenzenden Weinberg zum Stehen. Am Weinberg entstand dabei ein erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Beim Fahrer konnte ein Alkoholwert von 2,9 Promille festgestellt werden. Dieser muss sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.

(Quelle: Polizei)