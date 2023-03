Region: Schwerer Diebstahl in Gaststätte – Spielautomaten aufgebrochen, Bargeld weg

IDAR-OBERSTEIN. Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Montag, den 27.3.2023, in der Zeit von 1.00 Uhr bis 16.00 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein ein. Die Täter stellten nach dem derzeitigen Sachstand auf der Gebäuderückseite der Gaststätte, die zur B41 (Naheüberbauung) hin liegt, eine Leiter an und gelangten so an ein Fenster auf dieser Gebäuderückseite. Das Fenster wurde eingeschlagen und so in das Tatobjekt eingedrungen.

Innerhalb der Gaststätte hebelten die Täter zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Das Tatobjekt wurde vermutlich mit der Beute auf dem Einstiegswege wieder verlassen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages entstanden.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. (Quelle: Kriminalinspektion Idar-Oberstein)