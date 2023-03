Gas mit Bremse verwechselt: Frau kracht gegen Steinmauer – Totalschaden

MÖRSTADT. Gaspedal statt Bremse: Eine 61 Jahre alte Autofahrerin hat bei Mörstadt (Landkreis Alzey-Worms) einen Totalschaden ihres Wagens verursacht.

Sie fuhr am Sonntag in einem Kreisverkehr mit ihrem Auto auf eine Steinmauer, wie die Polizei in Worms am Sonntag mitteilte.

Die 61-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden, außerdem wurden ein Verkehrsschild und die Mauer beschädigt.

Die Frau soll nach Polizeiangaben das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt haben. Ein Kran hob den Wagen vom Kreisverkehr.