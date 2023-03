Unfallflucht: Alko-Fahrer rast in Betonklötze und Pkw – Festnahme in Kneipentoilette!”

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach mitteilt, kollidierte der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens am heutigen Mittwoch, 22.03.2023, um 12.23 Uhr in der Merziger Straße in Burbach mit zwei Betonklötzen, die danach auf einen geparkten PKW geschleudert wurden. In dem Pkw hielten sich zwei Personen auf.

Diese wurden glücklicherweise nicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Fahrer zunächst mit dem Fahrzeug und letztlich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Durch Unfallzeugen konnte die Beifahrerin des flüchtigen Fahrers gestellt werden.

Der Fahrer konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Toilettenräumlichkeiten einer nahegelegenen Gaststätte angetroffen und festgenommen werden.

Der Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss musste der Fahrer aufgrund seines Zustandes dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Burbach (068197150) in Verbindung zu setzen.