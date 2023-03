Beleuchtung an Moseltherme modernisiert: “Weiterer Beitrag zum Klimaschutz”

TRABEN-TRARBACH. Der Energiedienstleister Westenergie hat gemeinsam mit der Verwaltung die Beleuchtung am Parkplatz der Moseltherme im Wildsteiner Weg in Traben-Trarbach modernisiert und für die bestehenden Masten neun neue und hochmoderne LED-Leuchtenköpfe geliefert. Gemeinsam nahmen Vertreter der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Westenergie die neue Technik jetzt symbolisch in Augenschein und überzeugten sich von den Vorteilen der Modernisierung.

Das Unternehmen übernimmt die Kosten für die Umrüstung der Beleuchtung und unterstützt die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach so bei der Einsparung von Energie. „Durch die neue langlebigere LED-Technik entlasten wir nicht nur den Haushalt der Verbandsgemeinde, sondern schonen zudem die Umwelt. Dies ist ein weiterer Beitrag der Verwaltung zum Klimaschutz“, stellte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Marcus Heintel, fest. „Die zeitgemäße Modernisierung leuchtet den Parkplatz an der Moseltherme außerdem besser aus.“

Durch die Umrüstung rechnet die Verbandsgemeinde damit, die Beleuchtung am Parkplatz der Moseltherme fortan mit deutlich weniger Energie im Vergleich zu den ausgebauten Leuchten betreiben zu können. Dadurch werden die Stromkosten erheblich sinken. (Quelle: Westenergie AG)