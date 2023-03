Diesel in Grünschnitt-Feuer gekippt: Schwerste Verbrennungen bei zwei Männern

GERSHEIM. Am 20.3.2023, gegen 11.10 Uhr, wurden im Gleisweg in Gersheim-Herbitzheim ein 73-jähriger Mann und sein 32-jähriger Sohn schwer verletzt. Der Verletzte und sein Sohn verbrannten Grünschnitt in einer Blechtonne. Um diesen anzuzünden verwendete der 32-Jährige eine größere Menge Diesel.

Durch das unsachgemäße Eingießen ins Feuer entstand ein Feuerball, der auf die unmittelbar danebenstehenden Personen, insbesondere auf deren Kleidung, übergriff. Beide Beteiligten erlitten schwerste Verbrennungen. Sie wurden in eine Spezialklinik für Brandverletzungen eingeliefert. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich.

Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)