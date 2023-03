Eifel: Pkw-Fahrer zerlegt Steinmauer und flüchtet

DALEIDEN/DASBURG. Wie die Polizei Prüm mitteilt, ereignete sich am heutigen Montag, 20.03.2023, im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr auf der B 410 (Hauptstraße) in Dasburg in Höhe der Hausnummer 15 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Dabei wurde die Steinmauer erheblich beschädigt. Des Weiteren dürfte das unfallverursachende Fahrzeug ebenfalls erheblich beschädigt sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.