DAUN. Wie die Polizei Daun mitteilt, begab sich am gestrigen Montag, 13.03.2023, ein amtsbekannter 52-jähriger Mann aus dem Dauner Stadtgebiet gegen 19.48 Uhr in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Daun.

Hier kaufte er einen Krabbencocktail und verteilte diesen letztlich bei gleichzeitigem Anpöbeln der anderen Kunden im Laden.

Er wurde durch die Polizisten vor Ort angetroffen. Die Beamten hielten ihm eine Gefährderansprache.