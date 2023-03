„Hair & Style Night“: Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich bezaubert mit Mode-Event

HETZERATH. „Das war richtig wow“, hörte man aus dem Publikum. Die 200 Gäste der Hair & Style Night waren begeistert von der Show, die ihnen am vergangenen Sonntag im Hetzerather Bürgerhaus geboten wurde.

Zur Modeveranstaltung eingeladen hatte die Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich. Die Moderation führte Obermeisterin Sabine Schömann-Kuhnen, die nicht nur fachlich durch das Programm begleitete, sondern durchaus auch Stand-up-Comedy Qualität bewies.

Für die Innung war es die dritte Veranstaltung in diesem Format, welches sich an modebewusste Kunden als auch an Friseure selbst richtete. Von der typgerechten Frisur, über das perfekte Makeup, bis hin zu den aktuellen Frühjahr-Sommer-Fashionstyles, dazu handwerklich gefertigte Schmuckkreationen.

Bei den Live-Stylings begeisterte Nadine Palm. Die junge Friseurmeisterin aus Baden-Württemberg hat schon weltweit Erfolge gefeiert. Unter anderem holte sie den Vizeweltmeistertitel in New York.

„Ich bin so stolz, dass wir als kleine Innung solch tolle Gäste bei uns haben. Stolz bin ich auch besonders auf unser Modeteam der Innung. Nur gemeinsam lässt sich solch eine wunderbare Veranstaltung zaubern“, erzählt Schömann-Kuhnen. „Wir sind alle begeistert von dem was wir tun. Das spüren unsere Kunden und die Gäste.“

Hair & Style Night, 12.03.2023. Fotos: Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich 1 von 3

Im Modefachteam der Innung aktiv sind:

Christyn Anton, Frisör Creativ, Monzelfeld

Julia Arnold, Frisör Creativ, Monzelfeld

Agata Burgmer, Friseurteam Schömann, Hetzerath

Michaela Thiesen, Salon Lamberty, Salmtal

Jasmin Pitsch, Salon Lamberty, Salmtal

Jutta Thiesen, Outfit Haarstudio, Zeltingen-Rachtig

Veronika Ruf, Salon Ruf, Longkamp

Jana Laux, Ehlen – Die Friseure, Wittlich

Ina Fehres, Friseursalon Monika, Mülheim

Die Aussteller und Sponsoren der Tombola Gewinne:

Hyper Menswear & Sneaker, Bitburg

Ellert Inpetto Boutique, Trier

Die Reisewerkstatt GmbH, Hetzerath

Veranstaltungsservice Tischkultur, Anja Schröder, Hetzerath

Fotografin Claudia Weber-Gebert, Naurath

Coccoon – Günnis Barcatering, Bernkastel-Kues

Sylvies Café-Bar, Bernkastel-Kues

Schmuckwerkstatt Annette Magunia, Wittlich

Optiker Lix Fleischer, Neumagen-Dhron

Ringana Partner, Sophia Heringer, Kruft

Weingut Dirk Doppelhamer, Neumagen-Dhron

Agentur Frauenfabrik, Sylvia Bergmann-Böhmer, Großlittgen

Über den Hauptpreis, ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro, durfte sich Dörte Krohn aus Bernkastel freuen.