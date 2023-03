Frontal-Crash zwischen Pkw und Transporter: Schwer verletzter Fahrer muss notoperiert werden

GÜDINGEN/SAARBRÜCKEN. Wie die Polizei Saarbrücken mitteilt, kam es am heutigen Dienstag, 14. März 2023, auf der B51 in Höhe Güdingen gegen 11.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 43-jähriger Mann aus Saarbrücken befuhr mit seinem Pkw die B51 aus Richtung Kleinblittersdorf kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. Etwa 300 Meter vor der Autobahnauffahrt zur A620 (AS Güdingen) geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Nachdem der erste entgegenkommende Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts in die Leitplanke ausweichen konnte, kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls zurückgeschleudert, stießen mit dem jeweiligen Heck gegen die Schutzplanken und kamen schräg bzw. quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 43-jährige PKW-Fahrer war infolge des Unfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr mittels technischen Geräts befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert und musste notoperiert werden.

Der 60-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Die B51 war für die knapp zweistündige Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme vollgesperrt.