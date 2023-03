++ Aufgepasst: Bauarbeiten in Trier-Nord – Sperrungen voraussichtlich bis Mitte Mai ++

TRIER. Die Bauarbeiten für die Radwegeverbindung zwischen der Kürenzer- und der Metternichstraße gehen voran: Ab Montag, 20. März beginnt die Umgestaltung des Knotenpunkts Wasserweg / Metternichstraße / Avelsbacher Straße. Dazu zählen neue Fußgänger- und Radfahrerquerungen, eine neue Ampelanlage, der Ausbau der alten Moselbahngleise und die Erneuerung der Fahrbahn.

Für die Bauarbeiten wird der Knotenpunkt voraussichtlich bis Mitte Mai halbseitig gesperrt. In der ersten Bauphase ist die Fahrspur in Richtung Avelsbacher Straße gesperrt, der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel am Baufeld vorbeigeführt. In der zweiten Phase wird analog die Fahrspur in Richtung Wasserweg bearbeitet.

Die Ein- und Ausfahrt aus der Metternichstraße ist während der kompletten Bauzeit nicht möglich. Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft über die Ohmstraße, die Rudolf-Diesel-Straße oder die Dasbachstraße. Ab der Einmündung der Dasbachstraße wird die Metternichstraße bis zur Baustelle zur Sackgasse. Die Bauzeit und die damit einhergehenden Sperrungen sind auf acht Wochen angesetzt.