Schreckliche Gewissheit: Tote Zwölfjährige wurde Opfer eines Verbrechens!

FREUDENBERG/KOBLENZ. Das zwölfjährige Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, das am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges in Rheinland-Pfalz gefunden wurde, ist Opfer eines Verbrechens geworden. Das teilte die Koblenzer Polizei am Montag mit.

Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Zur Feststellung der Todesursache findet heute eine Obduktion der Leiche statt.

Polizei und Staatsanwaltschaft Koblenz stimmen alle Maßnahmen eng mit den für den Wohnort der Verstorbenen zuständigen Behörden ab.

Der Leichnam des Kindes war am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze. Nach dem Bekanntwerden des Todes der Zwölfjährigen werden in der Stadt am heutigen Montag die Flaggen auf halbmast gesetzt. (Quellen: dpa, Polizeipräsidium Koblenz)