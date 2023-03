Auswärtsspiel beim Tabellendritten – Gladiators wagen Blick auf Playoff-Plätze

TRIER. Am morgigen Samstag, 19:30 Uhr, steht das nächste schwere Auswärtsspiel für die Gladiators Trier auf dem Plan. Beim aktuell Drittplatzierten der BARMER 2. Basketball Bundesliga, den Artland Dragons, geht es für die Moselstädter um die nächsten wichtigen Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze. Nach dem Kantersieg über die wiha Panthers Schwenningen am vergangenen Sonntag stehen die Gladiatoren aktuell auf dem neunten Tabellenplatz und somit nur knapp hinter diesen.

Die Drachen aus dem Artland liegen derweil nicht nur auf Playoffkurs, sondern würden aktuell sogar Heimrecht genießen. Zwar verlor man das letzte Ligaspiel bei den Dresden Titans (73:83), davor konnte man jedoch Topteams wie Gießen (83:82), Tübingen (79:75) und Hagen (88:85) besiegen.

Garanten für den Erfolg der Dragons sind aktuell Flügelspieler William Christmas, der 15,2 Punkte pro Spiel erzielt, Forward De’Vondre Perry (14,5) und Big Man Marko Bacak (12,1). Aber auch die weitere Rotation von Headcoach Patrick Flomo ist tief besetzt und verfügt über eine Menge ProA-Erfahrung. Hier sind vor allem Jannes Hundt, Demetrius Ward, Joannic Grüttner Bacoul und Thorben Döding zu nennen. Im statistischen Teamvergleich zeigt sich, dass die Dragons in nahezu jeder Kategorie das obere Mittelfeld der Liga belegen und sowohl offensiv als auch defensiv solide Werte erzielen. Auffällig ist die Fairness der Quakenbrücker, die nur 18,4 Fouls pro Spiel begehen und damit die wenigsten der gesamten Liga – gefolgt von den Gladiatoren mit 19,4 Fouls pro Spiel.

Bucknor bis Saisonende Headcoach

Auch Headcoach Jermaine Bucknor weiß vor seinem Auswärtsdebüt um die Stärke des kommenden Gegners und sagt: „Artland ist ein sehr gut gecoachtes Team. Sie hatten zu Saisonbeginn ein paar Probleme, sind an diesen aber stark gewachsen und haben sich über die Saison gut entwickelt. Wir müssen mit der richtigen Mentalität und dem richtigen Fokus in dieses Spiel gehen, um auf unserem höchstmöglichen Level performen zu können“.

Wie gewohnt wird die Partie live und kostenlos bei sportdeutschland.tv übertragen. Das nächste Heimspiel in der Arena Trier steht dann am 18.03. gegen die ART Giants Düsseldorf an. Tickets sind über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle und den Kartenvorverkauf Trier erhältlich.