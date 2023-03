Pannenmeiler Cattenom: Feuer an Ventilator, Risse an Rohren – Neue Horror-Meldungen

PARIS/CATTENOM. Erneut gibt es beunruhigende Nachrichten über das lothringische Pannen-AKW Cattenom. Wie die SWR berichtet, teilte der Kraftwerksbetreiber Electricité de France (EDF) mit, dass erneut Korrosionsrisse an Rohrleitungen entdeckt wurden. Immer wieder gab es Berichte über derartige Mängel; erst im letzten November hatte die französische Atomsicherheitsbehörde Autorité de sûreté nucléaire (ASN) untersagt, den Reaktor 1 des Kraftwerkes wieder hochzufahren (lokalo berichtete/).

Wie die ASN auf mitteilt, ist am Abend des 3. März im Ventilationssystem des Reaktors 1 ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr allerdings schnell unter Kontrolle gebracht habe. Dabei seinen unbeabsichtigterweise die Warnsirenen angesprungen.

Jetzt seien außerdem weitere Korrosionsrisse am Reaktor 3 des Kraftwerks entdeckt worden, so der SWR. Der Reaktor geht vorerst nicht ans Netz. Am Reaktor 2 finden derzeit Wartungsarbeiten statt, bei denen vorsorglich alle Rohre ausgetauscht werden.

Zudem teilt die ASN mit, dass auch an den Rohrleitungen des Reaktors 1 des Kraftwerks Pleny in der Normandie ein 15,5 Zentimeter langer Riss entdeckt wurde, der 23 Millimeter tief sei. Die Stärke des Rohres betrage 27 Millimeter. Der französische Präsident Emmanuel Macron plant den Bau von sechs weiteren Rektoren in Pleny. (Quelle: SWR, ASN)