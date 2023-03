++ Update: Gewalt vor Trierer Disko – Gericht erhält U-Haft für 16-Jährigen aufrecht ++

TRIER. Am heutigen Mittwochmorgen durchsuchten Ermittler der Polizei Trier die Wohnungen von neun Beschuldigten durchsucht, die an den Ausschreitungen gegen Polizisten vor der Diskothek Secret Club in der Nacht zum 17.2. beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurde ein 16-Jähriger wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie der gefährlichen Körperverletzung festgenommen (lokalo berichtete).

Nach der Verhaftung des 16-jährigen Jugendlichen aus Trier wurde dieser dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Der Ermittlungsrichter hat die gegen den festgenommenen Beschuldigten angeordnete Untersuchungshaft aufrecht erhalten. Er wird nunmehr in eine Jugendstrafanstalt verbracht. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)