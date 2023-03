Schneefälle und spiegelglatte Straßen: 52 Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Trier

SAARBRÜCKEN/KOBLENZ. Schneefälle und spiegelglatte Straßen haben am Mittwochvormittag für zahlreiche Unfälle in Rheinland-Pfalz gesorgt. Das Polizeipräsidium Koblenz zählte rund 70 Unfälle. Diese seien größtenteils auf den Schnee zurückzuführen, sagte eine Sprecherin. Schwerverletzte habe es jedoch nicht gegeben.

Bei Kell am See und Schillingen im Kreis Trier-Saarburg stießen ein Schulbus und ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn zusammen. Nach Angaben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden sechs Kinder, der Fahrer des Schulbusses und der Fahrer des Autos leicht verletzt. Insgesamt zählte das Polizeipräsidium Trier am Mittwochvormittag 52 Verkehrsunfälle und 13 Leichtverletzte, wie ein Sprecher mitteilte.

Auf der Autobahn 3 bei Neustadt/Wied Richtung Frankfurt wurde nach Angaben der Polizei eine Beifahrerin bei einem Unfall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Auf der Landesstraße 83 bei Spessart (Landkreis Ahrweiler) überschlug sich ein Auto, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Auch im Saarland hatten Einsatzkräfte viel zu tun. Rund 60 Einsätze habe es am Vormittag geben, teilte eine Polizeisprecherin mit. Aufgrund der Witterung sei es zu einem Autounfall bei St. Ingbert im Saarpfalz-Kreis gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sollte sich die Wetterlage am Mittwochmittag beruhigen. Der Schnee werde zunehmend in teils länger anhaltenden Regen übergehen, hieß es. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis elf Grad sowie ein bis vier Grad im Westerwald. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen viele Wolken, etwas Regen und Temperaturen bis zu 15 Grad in der Vorderpfalz. (Quelle: dpa)