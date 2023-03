++ Update: Schulbus-Unfall bei Schillingen – sechs Kinder zwischen 12 und 16 verletzt ++

SCHILLINGEN/KELL AM SEE. Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich im Einmündungsbereich B407/L143 gegen 8.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit acht leichtverletzten Personen, darunter sechs Schulkinder im Alter von 12 bis 16 Jahren sowie die beiden Fahrzeugführer (lokalo hberichtete).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Verkehrsunfallverursacher mit seinem Kastenwagen von der B407 auf die L143 ab, verlor aufgrund der herrschenden Witterung die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Schulbus (9-Sitzer). An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden; die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hermeskeil zu wenden (Telefon: 06503/9151-0, E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Hermeskeil)