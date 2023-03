++ Sperrung bei Schillingen: Acht verletzte bei Frontalcrash mit Kleinbus – darunter 6 Kinder! ++

Auf der L143, zwischen Schillingen und Kell am See, kam es am Mittwochmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf schneeglatter Straße!

Demnach im Kreuzungsbereich der B407 auf die L143 zu einem Frontalcrash zwischen einem Kastenwagen sowie einem Kleinbus, in welchem sechs Kinder saßen. Wie der stellvertretende Wehrleiter der VG Saarburg Kell erklärt, habe es bei dem Unfall insgesamt acht Verletzte gegeben. Zwei Notärzte und zahlreiche Rettungswagen weilten vor Ort.

Die Strecke ist wegen der Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Die Feuerwehr appelliert noch einmal an alle Verkehrsteilnehmer umsichtig und vorsichtig zu fahren. Aufgrund der Witterung gab es bereits zahlreiche Unfälle der Region.