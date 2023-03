Weinstand-Saison 2023: Er ist schon aufgebaut – Alle Weingüter und Termine im Überblick

TRIER. Vom 17. März bis 05. November 2023 haben Besucherinnen und Besucher wieder die Möglichkeit den Trierer Weinstand auf dem Hauptmarkt zu besuchen. Pro Woche präsentieren sich bis zum 5. November dabei mindestens zwei verschiedene Weingüter aus den umliegenden Verbandsgemeinden und Trier.

Der bei vielen Triererinnen und Trierern “kultige” Weinstand ist dabei längst nicht unumstritten. Der von Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH, bezeichnete “Austausch zwischen Einheimischen und Gästen” am Weinstand, endet, zumindest in den Augen einiger Lokalo-Leser dabei oftmals in einem großen “Saufgelage” – leere Flaschen, Gläser und sonstigem Müll auf dem Hauptmarkt inklusive.

Die Weingüter in diesem Jahr im Überblick:

Weingüter im März:

17.03.- 19.03. Weingut Burg, Longuich

20.03.- 21.03. Weingut Johann Koch, Wiltingen

22.03.- 23.03. Weingut Peter Greif, Fellerich

24.03.- 26.03. Weingut Fassian & Adams, Mehring

27.03.- 30.03. Weingut Raevenhof, Ayl

31.03.- 02.04. Weingut Gries, Wincheringen

Weingüter im April:

03.04. – 06.04. Weingut Johannishof, Mesenich

07.04. – 09.04. Weingut Werner Longen, Ruwer

10.04. – 13.04. Weingut Kanzlerhof, Pölich

14.04. – 16.04. Weingut Erik Schmitt, Krettnach

17.04. – 20.04. Weingut Bamberg, Metzdorf

21.04. – 23.04. Weingut St. Annenhof, Trier

24.04. – 27.04. Weingut Kleinke-Reis, Riol

28.04. – 30.04. Weingut Cantzheim, Kanzem

Weingüter im Mai:

01.05. – 04.05. Weingut Dawen-Weibler, Waldrach

05.05. – 07.05. Weingut Schiefergold, Schleich

08.05. – 11.05. Weingut Manfred Welter – Charly‘s Weinkeller, Wincheringen

12.05. – 14.05. Weingut Karthäuser Hof, Trier

15.05. – 18.05. Weingut Erhard Scherf, Kasel

19.05. – 21.05. Weingut Bernhard Bauer, Mesenich

22.05. – 23.05. Weingut Borens, Wiltingen

24.05. – 25.05. Weingut Willems-Willems, Oberemmel

26.05. – 28.05. Weingut Zander, Schweich

29.05. – 01.06. Weingut Blesius-Jostock & Geiben, Thörnich

Weingüter im Juni:

02.06. – 04.06. Trittenheimer Apotheker – Winzer der neuen Generation

05.06. – 08.06. Weingut BECKER‘s Weingut,Trier

09.06. – 11.06. Weingut Wolfgang Mertes, Waldrach

12.06. – 15.06. Weingut Porten-Kuhnen, Bekond

16.06. – 18.06. Weingut Johann Peter Mertes, Kanzem

19.06. – 20.06. Weingut Jörg Thul, Detzem

21.06. – 22.06. Weingut Scholtes, Detzem

23.06. – 25.06. Weingut Dr. Wagner, Saarburg

26.06. – 29.06. SAUERWEINS Weingut, Palzem

30.06. – 02.07. Weingut Karl Faber, Krettnach

Weingüter im Juli:

03.07. – 04.07. Dominikaner Weingut C. von Nell-Breuning, Kasel

05.07. – 06.07. Weingut Karlsmühle, Mertesdorf

07.07. – 09.07. Bischöfliche Weingüter, Trier

10.07. – 11.07. Weingut Hermann-Josef Thul, Ensch

12.07. – 13.07. Weingut Willwert, Ensch

14.07. – 16.07. Gut Avelsbach, Trier

17.07. – 20.07. Weingut Meirer, Fell

21.07. – 23.07. Vereinigten Hospitien, Trier

24.07. – 27.07. Weingut Schleimer, Trier

28.07. – 30.07. Weingut Franzen Grimbach, Trier

31.07. – 01.08. Weingut Peter Herrig, Kenn

Weingüter im August:

02.08. – 03.08. Weingut Bremm, Kenn

04.08. – 06.08. Weingut Zilliken, Nittel

07.08. – 10.08. Vereinigte Weingüter der Klüsserather Bruderschaft e.V.

11.08. – 13.08. Weingut Winnebeck, Köwerich

14.08. – 17.08. Weingut Gebrüder Steffes, Waldrach

18.08. – 20.08. Weingut Morgen-Herres, Trier

21.08. – 24.08. Weingut Doppeltes D, Wincheringen

25.08. – 27.08. Weinmanufaktur Kasel, Kasel

28.08. – 31.08. Winzergemeinschaft Leiwen, Leiwen

Weingüter im September:

01.09. – 03.09. Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, Morscheid

04.09. – 05.09. Weingut Bamberg, Oberbillig

06.09. – 07.09. Weingut Permesang, Filzen

08.09. – 10.09. Weingut Gehlen, Trier

11.09. – 14.09. Weingut Michael Hank, Longen

15.09. – 17.09. Weingut Jung, Longuich

18.09. – 21.09. Weingut Josef Matthias Longen, Trier

22.09. – 24.09. Weingut Margaretenhof, Ayl

25.09. – 28.09. Weingut Von Nell, Trier

29.09. – 01.10. Weingut Deutschherren=hof, Trier

Weingüter im Oktober

02.10. – 03.10. Weingut Ambré, Waldrach

04.10. – 05.10. Weingut Erben von Beulwitz, Mertesdorf

06.10. – 08.10. Weingut Brunnenhof, Palzem

09.10. – 10.10. Weingut Nico Sonntag, Nittel

11.10. – 12.10. Weingut Reverchon, Filzen

13.10. – 15.10. Weingut Terges, Trier

16.10. – 17.10. Weingut Kiebel, Mehring

18.10. – 19.10. Weingut Bernd Klein, Mehring

20.10. – 22.10. Weingut Herbert Steffes, Waldrach

23.10. – 26.10. SaarWeinGut Burens, Saarburg

27.10. – 29.10. Weingut Albrecht Schmitt, Oberemmel

30.10. – 31.10. Weingut Bernd Frieden, Nittel

Weingüter im November:

01.11. – 02.11. Weingut Neu-Erben, Wiltingen

03.11. – 05.11. Weingut Bohr, Pölich