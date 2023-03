++ Drei Tote bei schwerem Pkw-Unfall in Luxemburg-Neudorf ++

LUXEMBURG-NEUDORF. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es in Luxemburg-Neudorf heute Morgen gegen 10.10 Uhr zu einen schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren.

Der Polizei wurde heute Morgen gegen 10.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der rue de Neudorf, in Höhe der Bushaltestelle „Fierschterhaus“ gemeldet, in welchen zwei Pkws impliziert waren.

In Höhe der Bushhaltestelle „Fierschterhaus“ kam es zu einem Auffahrunfall zwischen 2 Pkw, die aus Richtung Findel kommend an einem haltenden Bus vorbeifahren wollten.

Nach dem Aufprall wurde eine Fußgängerin erfasst. Die Fußgängerin erlag noch vor Ort an der Schwere ihrer Verletzungen.

Der zweite Pkw mit zwei Insassen stieß gegen ein angrenzendes Haus. Für beide Insassen, einen 64-jährigen Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin, kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle. Der schwerverletzte Fahrer aus dem ersten Pkw wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Mess- und Erkennungsdienst wurde seitens der Staatsanwaltschaft mit den Unfallerhebungen vor Ort betraut und die implizierten Fahrzeuge wurden auf Anordnung beschlagnahmt.

Während des gesamten Einsatzes und bis auf Weiteres ist die Unfallstrecke für den gesamten Verkehr gesperrt.