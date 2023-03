Sperrung der Grenzbrücke: Viel Frust, Chaos und lange Rückstaus – Wie soll das weitergehen?

WELLEN. Nach der einseitigen Sperrung der Grenzbrücke zwischen Wincheringen und dem luxemburgischen Wormeldingen/Wormeldange über die Mosel, kam es am heutigen Donnerstagmorgen zum befürchteten langen Stau und Verkehrschaos! Zahlreiche Autofahrer aber auch Schulbusse mit Kindern hatten mit erheblichen Behinderungen zu kämpfen und werden dies wohl auch weiter müssen, denn die Sperrung soll bis Ende November anhalten.

Die Moselbrücke, die die Ortschaften Wincheringen und Wormeldingen verbindet, ist seit dem gestrigen Mittwoch, 1. März, wegen Sanierungsarbeiten nur noch in Richtung Deutschland befahrbar. Hatte es nach dem ersten Tag der Sperrung noch vergleichsweise “ruhig” ausgesehen, war am heutigen Donnerstag das Verkehrschaos perfekt.

Pendler, die die Brücke benutzen, müssen sich also in eine Richtung für eine Alternative entscheiden. Dazu wurde eine Umleitung eingerichtet, die die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Luxemburg über die Brücke von Wellen nach Grevenmacher führt. Das Ergebnis: Lange Staus, großes Verkehrsaufkommen und jede Menge frustrierter Verkehrsteilnehmer, die zwar im Vorfeld mit Verzögerungen rechneten, das heutige Ausmaß der Verkehrs-Situation dann aber doch nicht in diesem Ausmaße erwarteten.

Verkehrsteilnehmer gefrustet und besorgt

“Ich frage mich ernsthaft, wie das hier im nächsten halben Jahr weitergehen soll – der Rückstau reicht durch ganz Wellen, fast sogar bis Nittel!”, beschreibt uns ein Leser die Situation am frühen Donnerstagmorgen. Für die Strecke Nittel bis Grevenmacher, knapp 6 Kilometer, brauchten Verkehrsteilnehmer dabei über 30 Minuten. Dabei wirkte sich das Nadelöhr der Brückenauffahrt in Wellen auf alle Richtungen aus – auch aus Richtung Temmels kam es zu langen Rückstaus.