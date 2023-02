Radarkontrolle: Luxemburger rast wie Besengter über Sauertal-Brücke – Hunderte Verstöße festgesetllt

LANGSUR. Am vergangenen Freitagnachmittag führten Beamte des Sachbereichs Verkehrsmessungen der Polizeidirektion Wittlich kurz vor der Sauertalbrücke in Fahrtrichtung Luxemburg eine Radarkontrolle durch. Die Höchstgeschwindigkeit ist in dem Bereich auf 100 km/h begrenzt.

Insgesamt wurden dort innerhalb von nur fünf Stunden 330 Verstöße festgestellt, davon 221 im Verwarnungsbereich, gegen 109 Verkehrsteilnehmer wird sogar eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt. Demnach dauerte es durchschnittlich nicht mal eine Minute, bis dort wieder ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden konnte.

Außergewöhnlich und beachtlich war jedoch die Geschwindigkeit des Spitzenreiters an diesem Tag: ein luxemburgischer Skoda konnte mit unglaublichen 211 km/h gemessen werden, also mehr als dem Doppelten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit! Ihn erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Geldbuße und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister.

Aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeitsüberschreitung prüft die Polizeidirektion Wittlich aber derzeit, ob gegen den Fahrer nun auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens eingeleitet wird. Dieser im Jahr 2017 neu geschaffene Straftatbestand kann auch dann erfüllt sein, wenn man sich als Kraftfahrzeugführer in einem einzelnen Fahrzeug “mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen”. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)