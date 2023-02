Trier: Nahe Kita und Spielplatz – Ratten sorgen Aufregung in Mariahof

TRIER. Wie der SWR berichtet, sind in der Nähe der Kita in Trier-Mariahof Ratten aufgetaucht. In naher Zukunft soll das Rattenproblem im Jugenhilfeausschuss besprochen werden.

Obwohl Ortsvorsteher Jürgen Plunien gegenüber dem SWR erklärte, über Ratten in Mariahof bisher nur Gerüchte gehört zu haben, soll die die katholische Kita gGmbh, Trägerin der Kita Sankt Michael, bei der Stadt einen Zuschuss von 5.200 Euro beantragt haben, um der Nager Herr zu werden. Laut Erika Werner, die Gesamtleitung im Stadtbezirk Mariahof, handele es sich aber nicht um eine Rattenplage.

Die Tiere befänden sich in einem Kriechkeller unterhalb des Spielplatzes. Die Kinder seien mit den Ratten nicht in Kontakt gekommen. Der kirchliche Träger hat sich dennoch entschieden, den Kriechkeller zuzuschütten, was Kosten von rund 8.000 Euro verursachen wird. (Quelle: SWR)