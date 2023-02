Luxemburg: In Schlangenlinien über die Autobahn – Polizei kassiert Führerscheine ein

LUXEMBURG. Im Laufe des gestrigen Freitags stoppte die luxemburgische Polizei mehrere Alkoholfahrten. Aufgrund der starken Alkoholisierung der Fahrer wurden die Führerscheine entzogen.

Am Nachmittag wurde der Police Grand-Ducale ein älterer Mann gemeldet, der seinen Wagen in Schlangenlinien über die A7 in Richtung Norden steuere. Eine Patrouille konnte den Fahrer gegen 16.30 Uhr kurz vor Eintreffen an seinem Wohnort stoppen und kontrollieren. Ein Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert über das Doppelte überschritten wurde. Führerschein wurde demnach eingezogen.

Ein anderer Fahrer missachtete gegen 4.30 Uhr eine auf Rot geschaltete Verkehrsampel der Kreuzung rue de Neudorf/rue de Trèves. Die Polizei konnte dies beobachten und beschloss, den Fahrer zu stoppen. Auch dieser Mann wies deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss auf, was ein diesbezüglicher Test bestätigte. Da der zulässige Höchstwert überschritten wurde, folgte der Führerscheinentzug.

Gegen 4.00 Uhr führte eine Patrouille im boulevard Joseph II, Luxemburg-Stadt, eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Eine Fahrerin, die kontrolliert wurde, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss. Aufgrund des Resultates des Alkoholtestes wurde der Führerschein eingezogen.

Auf dem Rückweg zur Dienststelle wurde die Patrouille auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der dabei war zu telefonieren. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ein deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt. Da der zulässige Höchstwert um mehr als das Doppelte überschritten wurde, folgte die Zustellung eines Fahrverbotes. (Quelle: Police Grand-Ducale)