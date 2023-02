LAMPADEN. Großalarm am Donnerstagabend, 23. Februar, im Landkreis Trier-Saarburg.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren sind/waren am Abend in Lamparden im Einsatz. Die Flammen eines Caportbrandes griffen dabei auf ein Wohnhaus, gelegen im Wald in Lampaden, über.

Unter welchen Umständen sich der Brand entfachte ist aktuell noch nicht bekannt. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort. Es wird nachberichtet.